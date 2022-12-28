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Будут ли в Украине индексировать пенсии? Что говорят в Минфине

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Киев, Среда 28 декабря 2022 08:43
Будут ли в Украине индексировать пенсии? Что говорят в Минфине Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Правительство и Минфин могут и планируют индексировать пенсии в марте следующего года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Наименее защищенные категории на сегодняшний день - это пенсионеры. И государство будет искать способы поддержки пенсионеров", - сказал он.

При этом, по словам министра, вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.

"Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривны", - сказал Марченко.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что плановая индексация пенсий в стране ожидается в марте 2023 года, как и предусмотрено законодательством.

Ранее сообщалось, что в следующем году Украине на индексацию пенсий выделят почти 40 млрд гривен.

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Министерство финансов Украины Сергей Марченко Пенсионный фонд Украины Индексация зарплат и пенсий
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