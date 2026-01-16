ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Будут ли ограничения по газу в Украине: ответ Шмыгаля

Украина, Пятница 16 января 2026 11:26
UA EN RU
Будут ли ограничения по газу в Украине: ответ Шмыгаля Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на сейчас в Украине контролируемая ситуация с газом, ограничения по нему не применяются.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Ситуация с запасами газа контролируемая. Запасы есть. Ограничения по газу не применяются", - подчеркнул он.

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, в среду, 14 января, компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.

Она официально заявила, что никаких ограничений газоснабжения - ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины - нет и не планируется.

Отметим, Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Сейчас объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

В пятницу, 16 января, Шмыгаль сообщил, что Украина обеспечена топливом, а цены остаются рыночными. По его словам, запасов есть более чем на 20 дней, ситуация с топливом (дизель, бензин) на контроле, импорт продолжается.

РБК-Украина ранее писало, что 14 января украинские власти приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Это произошло после ряда массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате вражеских атак больше всего пострадал Киев. Сейчас в столице действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.

Сегодня в Киеве и нескольких регионах Украины действуют аварийные отключения, на остальной территории будут работать жесткие графики отключения света. Больше подробностей об отключении света - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Газ
Новости
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа