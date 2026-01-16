Будут ли ограничения по газу в Украине: ответ Шмыгаля
По состоянию на сейчас в Украине контролируемая ситуация с газом, ограничения по нему не применяются.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
"Ситуация с запасами газа контролируемая. Запасы есть. Ограничения по газу не применяются", - подчеркнул он.
Ситуация в энергетике Украины
Напомним, в среду, 14 января, компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.
Она официально заявила, что никаких ограничений газоснабжения - ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины - нет и не планируется.
Отметим, Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.
Сейчас объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.
В пятницу, 16 января, Шмыгаль сообщил, что Украина обеспечена топливом, а цены остаются рыночными. По его словам, запасов есть более чем на 20 дней, ситуация с топливом (дизель, бензин) на контроле, импорт продолжается.
РБК-Украина ранее писало, что 14 января украинские власти приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Это произошло после ряда массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.
В результате вражеских атак больше всего пострадал Киев. Сейчас в столице действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.
Сегодня в Киеве и нескольких регионах Украины действуют аварийные отключения, на остальной территории будут работать жесткие графики отключения света. Больше подробностей об отключении света - в материале РБК-Украина.