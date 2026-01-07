UA

Війна в Україні

Чи буде законопроєкт про вибори готовий до кінця лютого: що каже Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Розробка законодавства про вибори та референдум в Україні залежить від перебігу мирних переговорів. Зокрема, йдеться про обговорення 20-пунктного мирного плану США.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.

Зеленський, коментуючи слова голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамії про підготовку законопроєкту щодо виборів до кінця лютого, зазначив, що "все залежить від переговорів і досягнення бажаних результатів".

"Насамперед 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20-пунктний план. Але все одно воно розглядається в комплексі", - сказав він.

Також президент звернув увагу, що разом із мирним планом ідуть двосторонні гарантії безпеки від США, а також пакет відновлення України.

"Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін у законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони мають продемонструвати роботу і результат напрацювань, зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум", - наголосив він.

Тому, за його словами, ще зарано говорити про це питання детально, потрібно мати результат у переговорах.

Що сказав Арахамія

Нагадаємо, раніше голова фракції СН у Раді Давид Арахамія називав кінець лютого "внутрішнім бажаним дедлайном" для розроблення законопроєкту про вибори в Україні під час війни.

За його словами, робота може тривати досить довго, оскільки у кожного в робочій групі щодо законопроєкту є своя думка, яку необхідно врахувати.

До слова, українська влада заявила про готовність до виборів після того, як президент США Дональд Трамп засумнівався в демократії в Україні.

Володимир ЗеленськийДавид АрахаміяВерховна радаВибори в УкраїніВійна в Україні