Чи буде законопроєкт про вибори готовий до кінця лютого: що каже Зеленський

Зеленський, коментуючи слова голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамії про підготовку законопроєкту щодо виборів до кінця лютого, зазначив, що "все залежить від переговорів і досягнення бажаних результатів".

"Насамперед 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20-пунктний план. Але все одно воно розглядається в комплексі", - сказав він.

Також президент звернув увагу, що разом із мирним планом ідуть двосторонні гарантії безпеки від США, а також пакет відновлення України.

"Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін у законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони мають продемонструвати роботу і результат напрацювань, зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум", - наголосив він.

Тому, за його словами, ще зарано говорити про це питання детально, потрібно мати результат у переговорах.