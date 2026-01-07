RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Будет ли законопроект о выборах готов к концу февраля: что говорит Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Разработка законодательства о выборах и референдуме в Украине зависит от хода мирных переговоров. В частности, речь об обсуждениях 20-пунктного мирного плана США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Зеленский, комментируя слова главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии о подготовке законопроекта по выборам к концу февраля, отметил, что "все зависит от переговоров и достижения желаемых результатов". 

 

"Прежде 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20-пунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе", - сказал он. 

Также президент обратил внимание, что вместе с мирным планом идут двусторонние гарантии безопасности от США, а также пакет восстановления Украины. 

"Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем относительно изменений в законодательстве. А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат наработок, изменения избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также изменения в закон о референдуме", - подчеркнул он. 

Поэтому, по его словам, еще рано говорить об этом вопросе подробно, нужно иметь результат в переговорах.

Что сказал Арахамия

Напомним, ранее глава фракции СН в Раде Давид Арахамия называл конец февраля "внутренним желаемым дедлайном" для разработки законопроекта о выборах в Украине во время войны.

По его словам, работа может продолжаться достаточно долго, поскольку у каждого в рабочей группе по законопроекту есть свое мнение, которое необходимо учесть.

К слову, украинские власти заявили о готовности к выборам после того, как президент США Дональд Трамп усомнился в демократии в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная радаВыборы в УкраинеВойна в Украине