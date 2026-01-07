ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи буде законопроєкт про вибори готовий до кінця лютого: що каже Зеленський

Україна, Середа 07 січня 2026 15:30
UA EN RU
Чи буде законопроєкт про вибори готовий до кінця лютого: що каже Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Розробка законодавства про вибори та референдум в Україні залежить від перебігу мирних переговорів. Зокрема, йдеться про обговорення 20-пунктного мирного плану США.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.

Зеленський, коментуючи слова голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамії про підготовку законопроєкту щодо виборів до кінця лютого, зазначив, що "все залежить від переговорів і досягнення бажаних результатів".

"Насамперед 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20-пунктний план. Але все одно воно розглядається в комплексі", - сказав він.

Також президент звернув увагу, що разом із мирним планом ідуть двосторонні гарантії безпеки від США, а також пакет відновлення України.

"Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін у законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони мають продемонструвати роботу і результат напрацювань, зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум", - наголосив він.

Тому, за його словами, ще зарано говорити про це питання детально, потрібно мати результат у переговорах.

Що сказав Арахамія

Нагадаємо, раніше голова фракції СН у Раді Давид Арахамія називав кінець лютого "внутрішнім бажаним дедлайном" для розроблення законопроєкту про вибори в Україні під час війни.

За його словами, робота може тривати досить довго, оскільки у кожного в робочій групі щодо законопроєкту є своя думка, яку необхідно врахувати.

До слова, українська влада заявила про готовність до виборів після того, як президент США Дональд Трамп засумнівався в демократії в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Давид Арахамія Верховна рада Вибори в Україні Війна в Україні
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка