Будет ли законопроект о выборах готов к концу февраля: что говорит Зеленский

Украина, Среда 07 января 2026 15:30
UA EN RU
Будет ли законопроект о выборах готов к концу февраля: что говорит Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Разработка законодательства о выборах и референдуме в Украине зависит от хода мирных переговоров. В частности, речь об обсуждениях 20-пунктного мирного плана США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Зеленский, комментируя слова главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии о подготовке законопроекта по выборам к концу февраля, отметил, что "все зависит от переговоров и достижения желаемых результатов".

"Прежде 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20-пунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе", - сказал он.

Также президент обратил внимание, что вместе с мирным планом идут двусторонние гарантии безопасности от США, а также пакет восстановления Украины.

"Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем относительно изменений в законодательстве. А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат наработок, изменения избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также изменения в закон о референдуме", - подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, еще рано говорить об этом вопросе подробно, нужно иметь результат в переговорах.

Что сказал Арахамия

Напомним, ранее глава фракции СН в Раде Давид Арахамия называл конец февраля "внутренним желаемым дедлайном" для разработки законопроекта о выборах в Украине во время войны.

По его словам, работа может продолжаться достаточно долго, поскольку у каждого в рабочей группе по законопроекту есть свое мнение, которое необходимо учесть.

К слову, украинские власти заявили о готовности к выборам после того, как президент США Дональд Трамп усомнился в демократии в Украине.

