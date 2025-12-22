ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Будет ли выходной на Рождество в Украине: что известно

Понедельник 22 декабря 2025 15:04
UA EN RU
Будет ли выходной на Рождество в Украине: что известно Фото: Празднование Рождества в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине не будет дополнительного выходного на Рождество. 25 декабря 2025 года остается обычным рабочим днем из-за действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Почему выходного не будет

Верховная Рада продлила военное положение как минимум до 3 февраля 2026 года. Это означает, что на период его действия не применяются праздничные и нерабочие дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Следовательно, 25 декабря (Рождество) - рабочий день. По полному графику украинцы будут работать в канун Рождества - 24 декабря.

В частном секторе работодатели могут самостоятельно принимать решение о выходных или сокращенном дне.

Что говорит закон

15 марта 2022 года в КЗоТ внесли изменения, которые предусматривают, что во время военного положения трудовые отношения регулирует отдельный закон - "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он временно отменяет действие статьи 73 КЗоТ, которая определяет перечень праздничных и нерабочих дней.

Еще 5 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны страна не может жить по привычному календарю выходных.

"Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не значит... Страна не знает больше выходных. Не важно, что на календаре. И так до победы", - сказал он.

Празднование Рождества в Украине в 2025 году

Напомним, Украина официально отмечает Рождество 25 декабря по новоюлианскому и григорианскому календарям. В 2025 году этот праздник выпадает на четверг, который при отсутствии военного положения был бы выходным днем.

Мы рассказывали о народных и церковных запретах на Сочельник и Рождество (24-25 декабря), а также о рождественских приметах, связанных с удачей, деньгами, погодой и судьбой. В частности о том, чего нельзя делать в эти дни, чтобы не навлечь беду, и на что обращали внимание наши предки, прогнозируя будущий год.

РБК-Украина также писало, что Государственная пограничная служба Украины сообщили о резком росте пассажиро-транспортного потока на границе накануне рождественско-новогодних праздников. За сутки оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысячи авто, при этом в Украину въехало больше людей, чем выехало. На отдельных направлениях возможны очереди, поэтому гражданам советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска.

При подготовке материала были использованы следующие источники: закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения, Кодекс законов о труде, заявление президента Владимира Зеленского.

