Чи буде в Україні зимова вступна кампанія: що кажуть в УЦОЯО

Зимовий вступ до вишів

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

За словами президента, нововведення дозволить абітурієнтам не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.

"Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти за конкурсом. Були й інші пропозиції - на все треба максимально уважно подивитися і дати належні відповіді", - сказав Зеленський.

Також Міністерство освіти й науки пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Йдеться про так званий "нульовий курс".