Будет ли в Украине зимняя вступительная кампания: что говорят в УЦОКО

Внедрение в Украине зимней вступительной кампании пока не рассматривается.
Как сообщает РБК-Украина, сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в комментарии "Укринформу".
"Сейчас об этом (внедрение зимней вступительной кампании - ред.) речь не идет", - сказала Вакуленко.
В то же время она отметила, что по поручению правительства УЦОКО вместе с Министерством образования и науки изучает этот вопрос.
"Сейчас вы слышали о возможности "нулевого курса", то есть подготовку для повторной сдачи экзаменов в следующем году. Если будут подобные решения приниматься, мы, безусловно, о них сообщим", - добавила директор УЦОКО.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.
По словам президента, нововведение позволит абитуриентам не ждать целый год, если по каким-то причинам они не смогли поступить во время летней кампании.
"Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось пройти по конкурсу. Были и другие предложения - на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы", - сказал Зеленский.
Также Министерство образования и науки предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ). Речь идет о так называемом "нулевом курсе".