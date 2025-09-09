Будет ли в Украине зимняя вступительная кампания: что говорят в УЦОКО

"Сейчас об этом (внедрение зимней вступительной кампании - ред.) речь не идет", - сказала Вакуленко.

В то же время она отметила, что по поручению правительства УЦОКО вместе с Министерством образования и науки изучает этот вопрос.

"Сейчас вы слышали о возможности "нулевого курса", то есть подготовку для повторной сдачи экзаменов в следующем году. Если будут подобные решения приниматься, мы, безусловно, о них сообщим", - добавила директор УЦОКО.