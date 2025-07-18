Чи буде в Україні нове підвищення податків: у Раді дали відповідь

"Ми не плануємо підвищення податків. Однозначно", - сказала депутатка від "Слуги народу".

Підласа повідомила, що Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні збільшення видатків на оборону на 412 млрд гривень. Додаткова потреба виникала через зменшення міжнародної допомоги та більшу інтенсивність бойових дій.

Голова Бюджетного комітету заявила, що у другому читанні зміни до бюджету будуть ухвалені 19-20 серпня.

Вона сумнівається, у 2025 році буде ще одне збільшення видатків на оборону, оскільки знайти кошти на це нереалістично.