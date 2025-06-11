Видатки на оборону зросли майже до 75% бюджету України, - Рахункова палата

Рахункова палата оприлюднила аналіз виконання закону про державний бюджет України на 2025 рік у першому кварталі. Видатки на оборону значно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Рахункової палати .

Надходження до державного бюджету

Як зазначається в повідомленні, наповненню бюджету сприяли позики від міжнародних партнерів та безповоротна допомога. У загальному обсязі зовнішніх надходжень їх частка зросла з 9 % до 27%.

Доходи бюджету в першому кварталі 2025 року становили 926,2 млрд грн – зросли на 284,1 млрд грн (44,3 %) порівняно з першим кварталом 2024 року. Це зумовлено насамперед збільшенням у 2,2 раза (до 292,5 млрд грн) обсягів власних надходжень бюджетних установ, зокрема тих, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Власні надходження установ становили майже третину доходів бюджету, натомість частка надходження від податків знизилася на 10 відсоткових пунктів.



Видатки бюджету

Видатки державного бюджету у першому кварталі 2025 року становили 1,2 трлн грн - це на 38,5 % більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Зростання зумовлено насамперед збільшенням видатків на обороноздатність і безпеку держави – до 73,5% загального обсягу.

Найбільше видатків Міноборони – для закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, військової техніки, засобів і обладнання. При цьому для закупівлі товарів оборонного призначення було перерозподілено значні обсяги видатків із запланованих на оплату праці в жовтні – грудні 2025 року (174,8 млрд гривень), повідомили в Рахунковій палаті.

Ризики виконання бюджету

За підсумками аналізу виконання закону про державний бюджет України на 2025 рік у першому кварталі Рахункова палата виявила ризики, які можуть негативно вплинути на економічні показники.

Серед них: зменшення дохідної частини місцевих бюджетів і фондів соціального страхування внаслідок скорочення кількості зареєстрованих ФОПів, валютно-фінансова нестабільність, посилення інфляційного тиску.

Окрім цього, у січні – березні реальний ВВП становив лише 0,5 % при прогнозованому приросту на 2025 рік – 2,7 %. "Це створює ризик ненадходження запланованих доходів на цей рік", - йдеться в повідомлені.

Одним з основних чинників, які стримували зростання ВВП, стало скорочення експорту на 8,7%. Насамперед, зменшився експорт продовольчих товарів і сировини для їх виробництва та залізних руд через низькі минулорічні врожаї зернових та зниження світових цін на залізну руду.

