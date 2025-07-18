Будет ли в Украине новое повышение налогов: в Раде дали ответ

"Мы не планируем повышение налогов. Однозначно", - сказала депутат от "Слуги народа".

Пидласа сообщила, что Верховная Рада уже приняла в первом чтении увеличение расходов на оборону на 412 млрд гривен. Дополнительная потребность возникала из-за уменьшения международной помощи и большую интенсивность боевых действий.

Глава Бюджетного комитета заявила, что во втором чтении изменения в бюджет будут приняты 19-20 августа.

Она сомневается, в 2025 году будет еще одно увеличение расходов на оборону, поскольку найти средства на это нереалистично.