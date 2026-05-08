Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чи буде Україна бити за межами параду в Москві: що каже джерело РБК-Україна

22:44 08.05.2026 Пт
2 хв
Україна пообіцяла не атакувати парад, але чи будуть удари по решті Росії?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Кремль отримав дозвіл України на проведення параду (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський виключив місце проведення параду в Москві з плану українських ударів. Але щодо решти російської території Україна буде діяти дзеркально.

Про це РБК-Україна сказало джерело у владі.

Читайте також: Зеленський дозволив проведення параду в Москві 9 травня

"Будемо діяти дзеркально. Вони не стріляють - ми не стріляємо. Вони не запускають ракети - ми не запускаємо", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

За його словами, Україна дозволила Росії проводити парад на 9 травня у "тиші" в обмін на повернення 1000 українців з полону.

Перемир'я та обмін полоненими

Президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня оголосив про триденне перемир'я між Україною та РФ з 9 по 11 травня. Також він повідомив про те, що під час перемир'я відбудеться обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала звернення та сигнали щодо параду в Москві та погодилася на перемир'я. Крім того, Зеленський видав указ про дозвіл на проведення параду у Москві.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", - йдеться в документі.

Росія також підтвердила свою згоду на перемир'я та обмін. Про це повідомляв ввечері помічник російського президента Юрій Ушаков.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем називав більш ефективні цілі для українських ударів замість параду у Москві.

