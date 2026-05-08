Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Будет ли Украина бить за пределами парада в Москве: что говорит источник РБК-Украина

22:44 08.05.2026 Пт
2 мин
Украина пообещала не атаковать парад, но будут ли удары по остальной территории России?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Кремль получил разрешение Украины на проведение парада (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский исключил место проведения парада в Москве из плана украинских ударов. Но в отношении остальной российской территории Украина будет действовать зеркально.

Об этом РБК-Украина сказал источник во власти.

Читайте также: Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая

"Будем действовать зеркально. Они не стреляют - мы не стреляем. Они не запускают ракеты - мы не запускаем", - сказал собеседник РБК-Украина.

По его словам, Украина разрешила России проводить парад на 9 мая в "тишине" в обмен на возвращение 1000 украинцев из плена.

Перемирие и обмен пленными

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая объявил о трехдневном перемирии между Украиной и РФ с 9 по 11 мая. Также он сообщил, что во время перемирия состоится обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Позже президент Зеленский подтвердил, что Украина получила обращение и сигналы относительно парада в Москве и согласилась на перемирие. Кроме того, Зеленский издал указ о разрешении на проведение парада в Москве.

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", - говорится в документе.

Россия также подтвердила свое согласие на перемирие и обмен. Об этом сообщал вечером помощник российского президента Юрий Ушаков.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем называл более эффективные цели для украинских ударов вместо парада в Москве.

