Чи буде спецтрибунал для Путіна та російських політиків: що говорять у Раді

Наразі триває процес обговорення створення спеціального трибуналу для суду над Росією. Підсумком роботи має стати звернення України до Генеральної Асамблеї ООН.

Так вважає голова комітету Верховної Ради з правової політики Денис Маслов, про що він сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Маслов розповів, що у світі наразі немає дієвого механізму щодо притягнення Росії до відповідальності, оскільки вона не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

При цьому він упевнений, що покарання для Путіна настане неодмінно, це не обумовлюється. Наразі обговорюється питання методів. Адже Рада безпеки ООН також не зможе дати згоду на розслідування агресії РФ проти України, оскільки Росія скористається правом вето.

"Тому немає дієвого механізму для притягнення Росії до відповідальності за агресію. Отже, Україна займається питанням створення спецтрибуналу. Для цього президент створив спеціальну робочу групу, до якої я входжу, і торкається питань трибуналу на міжнародних майданчиках високого рівня", - сказав Маслов.

За його словами, результатом формування трибуналу має стати звернення до Генасамблеї ООН.

"Нас підтримують люди у європейській спільноті, у США, Канаді, у багатьох інших країнах. Вони тиснуть на свої парламенти для того, щоб цей трибунал було створено. Ми повинні тримати цей високий градус підтримки", - додав депутат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ підтримати створення спецтрибуналу для Росії.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк запропонував провести спецтрибунал у Ялті.

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