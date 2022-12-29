Будет ли спецтрибунал для Путина и российских политиков: что говорят в Раде

На сегодняшний день идет процесс обсуждения создания специального трибунала для суда над Россией. Итогом работы должно стать обращение Украины к Генеральной Ассамблее ООН.

Так считает глава комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов, о чем он сказал в интервью РБК-Украина .

Маслов рассказал, что в мире на сегодняшний день нет действенного механизма по привлечению России к ответственности, так как она не ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда.

При этом от уверен, что наказание для Путина наступит непременно, это не оговаривается. На данный момент обсуждается вопрос методов. Ведь Совбез ООН также не сможет дать согласие на расследование агрессии РФ против Украины, так как Россия воспользуется правом вето.

"Поэтому нет действенного механизма для привлечения России к ответственности за агрессию. Итак, Украина занимается вопросом создания спецтрибунала. Для этого президент создал специальную рабочую группу, в которую я вхожу, и затрагивает вопросы трибунала на международных площадках высокого уровня", - сказал Маслов.

По его словам, итогом формирования трибунала должно стать обращение в Генассамблею ООН.

"Нас поддерживают люди в европейском сообществе, в США, Канаде, во многих других странах. Они давят на свои парламенты для того, чтобы этот трибунал был создан. Мы должны держать этот высокий градус поддержки", - добавил депутат.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала для России.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил провести спецтрибунал в Ялте.

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