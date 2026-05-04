Чи буде перемирʼя на 9 травня: яка відповідь України на заяву про "тишу" від Путіна

Україна так і не отримала відповіді від Росії на запитання про те, яка реальна мета ініціативи про "перемир'я" на 9 травня.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело у владі.
Співрозмовник прокоментував питання про дії України на 9 травня у зв'язку з тим, що Москва ініціює так зване "перемир'я".
"Ми ж не отримали відповіді від росіян на наші сигнали про те, що вони хочуть: тишу для параду чи щось більше. Якщо вони "морозяться", то до чого тут ми", - наголосило джерело.
Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп поговорили телефоном. Зокрема, вони обговорювали війну РФ проти України.
За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, Путін сказав Трампу про нібито готовність оголосити перемир'я з Україною на період святкування "дня перемоги".
Після цього сам американський лідер заявив, що це він запропонував главі Кремля "коротке перемир'я".
Коментуючи таку інформацію, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ планує з'ясувати всі деталі під час контактів із командою Трампа.
Також, за словами Зеленського, очільник Кремля хоче використати перемир'я лише для захисту свого військового параду на 9 травня. Україна не хоче, щоб припинення вогню стало тактичним обманом.