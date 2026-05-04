Будет ли перемирие на 9 мая: каков ответ Украины на заявление о "тишине" от Путина

Собеседник прокомментировал вопрос о действиях Украины на 9 мая в связи с тем, что Москва инициирует так называемое "перемирие".

"Мы же не получили ответ от россиян на наши сигналы о том, что они хотят: тишину для парада или что-то большее. Если они "морозятся", то при чем здесь мы", - подчеркнул источник.

"Перемирие" на 9 мая

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. В частности, они обсуждали войну РФ против Украины.

По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Путин сказал Трампу о якобы готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования "дня победы".

После этого сам американский лидер заявил, что это он предложил главе Кремля "короткое перемирие".