Чи буде перемирʼя на 9 травня: яка відповідь України на заяву про "тишу" від Путіна

Україна так і не отримала відповіді від Росії на запитання про те, яка реальна мета ініціативи про "перемир'я" на 9 травня.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело у владі.

Співрозмовник прокоментував питання про дії України на 9 травня у зв'язку з тим, що Москва ініціює так зване "перемир'я".

"Ми ж не отримали відповіді від росіян на наші сигнали про те, що вони хочуть: тишу для параду чи щось більше. Якщо вони "морозяться", то до чого тут ми", - наголосило джерело.

"Перемир'я" на 9 травня

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп поговорили телефоном. Зокрема, вони обговорювали війну РФ проти України.

За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, Путін сказав Трампу про нібито готовність оголосити перемир'я з Україною на період святкування "дня перемоги".

Після цього сам американський лідер заявив, що це він запропонував главі Кремля "коротке перемир'я".