Будет ли перемирие на 9 мая: каков ответ Украины на заявление о "тишине" от Путина

18:45 04.05.2026 Пн
2 мин
Россия скрывает от Украины ответ на важный вопрос
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Будет ли перемирие на 9 мая: каков ответ Украины на заявление о "тишине" от Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Украина так и не получила ответ от России на вопрос о том, какова реальная цель инициативы о "перемирии" на 9 мая.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник во власти.

Собеседник прокомментировал вопрос о действиях Украины на 9 мая в связи с тем, что Москва инициирует так называемое "перемирие".

"Мы же не получили ответ от россиян на наши сигналы о том, что они хотят: тишину для парада или что-то большее. Если они "морозятся", то при чем здесь мы", - подчеркнул источник.

"Перемирие" на 9 мая

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. В частности, они обсуждали войну РФ против Украины.

По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Путин сказал Трампу о якобы готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования "дня победы".

После этого сам американский лидер заявил, что это он предложил главе Кремля "короткое перемирие".

Комментируя такую информацию, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев планирует выяснить все детали во время контактов с командой Трампа.

Также, по словам Зеленского, глава Кремля хочет использовать перемирие только для защиты своего военного парада на 9 мая. Украина не хочет, чтобы прекращение огня стало тактическим обманом.

