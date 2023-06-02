Чи буде мирний договір між Вірменією та Азербайджаном цього року: думка експерта

"Мені здається, що зараз він чекає на ту конфігурацію мирного договору, яка його влаштує. Якщо Азербайджан не отримає потрібного результату, то може зважитися на нову воєнну кампанію", - сказав Войтасевич.

Експерт вважає, що у такому разі проти будуть і Росія, і Захід. Однак наразі РФ зайнята війною в Україні, і тому їй не вистачить сил на інтервенцію в Нагірному Карабаху.

Що стосується західних країн, то вони наполягатимуть на тому, що війна - це не рішення. Але на введення санкцій не підуть, оскільки вони сьогодні відмовляються від російських енергоресурсів та не зацікавлені у втраті Азербайджану як додаткового джерела нафти та газу.

"Цього року ми навряд чи побачимо договір, який принесе сталий мир на Південний Кавказ. Щодо врегулювання в майбутньому, то поки що про це важко говорити. Я даю 50 на 50. Тобто або все-таки мир на умовах Баку, або нове загострення. Ну і, звісно, не варто виключати того, що конфлікт може продовжитися у замороженому стані, як і було до 2020 року", - додав експерт.

Детально про те, що відбувається в регіоні можна прочитати у матеріалі РБК-Україна - "На шляху до миру. Про що домовляються Вірменія та Азербайджан і що буде з Нагірним Карабахом".

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. У 1991 році регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабаською республікою.

Після цього періодично ставалися військові конфлікти. Сутички вчергове загострились цієї весни. 5 березня через стрілянину навіть загинули люди.

Наприкінці квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. В середині травня сторони домовились відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

А в травні Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

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