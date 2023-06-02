Будет ли мирный договор между Арменией и Азербайджаном в этом году: мнение эксперта

В вопросе мирных переговоров о статусе Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном, вторая страна выступает с позиции силы.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил польский эксперт Войцев Войтасевич.
"Мне кажется, что сейчас он ждет той конфигурации мирного договора, которая его устроит. Если Азербайджан не получит нужного результата, то может решиться на новую военную кампанию", - сказал Войтасевич.
Эксперт считает, что в этом случае против будут и Россия, и Запад. Однако сейчас РФ занята войной в Украине, и потому ей не хватит сил на интервенцию в Нагорном Карабахе.
Что касается западных стран, то они будут настаивать на том, что война – это не решение. Но на введение санкций не пойдут, поскольку сегодня они отказываются от российских энергоресурсов и не заинтересованы в потере Азербайджана как дополнительного источника нефти и газа.
"В этом году мы вряд ли увидим договор, который принесет постоянный мир на Южный Кавказ. Что касается урегулирования в будущем, то пока об этом трудно говорить. Я даю 50 на 50. То есть или все-таки мир на условиях Баку, или новое обострение. Ну и, конечно, не стоит исключать, что конфликт может продолжиться в замороженном состоянии, как и было до 2020 года", - добавил эксперт.
Подробно о происходящем в регионе можно прочитать в материале РБК-Украина - "На пути к миру. О чем договариваются Армения и Азербайджан и что будет с Нагорным Карабахом".
Война при Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился Нагорно-Карабаской республикой.
После этого периодически происходили военные конфликты. Схватки в очередной раз обострились этой весной . 5 марта из-за стрельбы даже погибли люди.
В конце апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. В середине мая стороныдоговорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.
А в мае Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км , включая Нагорный Карабах.
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