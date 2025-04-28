Чи буде мир? Трамп, Зеленський і Путін зробили нові заяви

Головне:

Трамп змінив риторику щодо Зеленського і Путіна. Що заявив президент США після зустрічі у Ватикані?

Що пропонує Трамп і на які умови Україна не погодиться?

Які пропозиції висувають США, а які Україна?

Що за ультиматуми продовжують висувати у Москві?

Що передувало оголошеного Путіним нового "перемир'я"?

США

Останніми днями риторика президента США Дональда Трампа щодо України та її лідера Володимира Зеленського пом'якшала, тоді як його позиція стосовно російського диктатора Володимира Путіна навпаки стала критичнішою.

Це стало помітним після короткої зустрічі Трампа і Зеленського минулими вихідними у Ватикані, куди політики прибули на церемонію похорону Папи Римського Франциска. Це був перший особистий контакт лідерів України та США після скандалу у Білому домі наприкінці лютого. Нова зустріч тривала близько 15 хвилин, проте Білий дім назвав її "продуктивною", а Київ - "дуже символічною".

З останніми заявами щодо України Трамп виступив перед журналістами в Нью-Джерсі, після повернення з Ватикану. Він сказав, що розчарований атаками Росії по Україні, що продовжуються.

"Я хочу, щоб він [Путін] припинив стріляти, сів та підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладання угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до [нормального] життя", - заявив Трамп.

Зазначимо, що Трамп критикував диктатора після масованої атаки РФ, внаслідок якої у Києві загинули більше десятка людей. Глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, що у Путіна "не було причин запускати ракети цивільними районами, містами та селищами в останні кілька днів".

"Це змушує мене думати, що, можливо, він [Путін] не хоче зупиняти війну, а просто водить мене за ніс, і з ним треба поводитися по-іншому, через "банківські" чи "вторинні санкції", - заявляв Трамп.

Президент США вкотре запевнив, що може "багато чого зробити", аби натиснути на Росію. На запитання, чи довіряє він Путіну, він відповів: "Я повідомлю вам приблизно через два тижні".

Коментуючи зустріч із Зеленським у Ватикані, Трамп він заявив, що переговори пройшли добре. Він наголосив, що вважає Зеленського зацікавленим у досягненні мирної угоди.

"Я бачив його спокійнішим. Я думаю, він розуміє ситуацію, і я думаю, що він хоче укласти угоду...Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він уже три роки твердить, що йому потрібно більше зброї. І ми подивимося, що з цього вийде", - повідомив Трамп.

Коментуючи відносини із Зеленським після конфлікту в Білому домі, він сказав, що між ними стався невеликий "диспут".

"Вони (відносини - ред.) ніколи не були поганими. У нас був маленький диспут, тому що я не погодився з чимось, що він сказав, і все це на камеру, але для мене це окей, але у нас був диспут", - вважає Трамп.

У відповідь на запитання, чи готовий Зеленський поступитися Кримом, американський президент сказав: "Думаю, що так".

"Побачимо, що станеться впродовж наступних кількох днів. Ми, мабуть, багато про що дізнаємося", - сказав президент США.

Примітно, що державний секретар США Марко Рубіо переконаний, що цей тиждень є "дуже критичним" і стане "вирішальним" у переговорах щодо досягнення миру в Україні. Водночас він вкотре застеріг, що Вашингтон не може постійно займатися посередництвом задля досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою, якщо не буде досягнуто жодного прориву.

За його словами обидві сторони "мають чимось поступитися", але він не став вдаватися до деталей угоди. Втім, з огляду на публікації в західних ЗМІ, які масово поширювали пункти того, що ж може містити "мирний план Трампа", можна дійти висновку, що Штати пропонують негайно припинити вогонь і почати переговори. При цьому Крим пропонується визнати російським, а фронт фактично заморозити.

Більше про деталі мирних планів, які пропонують у Трампа та чим натомість відповідає Україна разом із європейськими союзниками - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Україна

Позиція України щодо переговорів щодо врегулювання війни залишається незмінною. Спочатку повне і всеосяжне припинення вогню (без будь-яких умов) і лише після цього Київ готовий обговорювати все інше. Цю концепцію включає і мирний план, який пропонують Україна та європейські партнери, пишуть західні ЗМІ.

"Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню, ми готові сідати (за стіл переговорів - ред. ) в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче - в будь-якому форматі", - заявив президент України 22 квітня.

Минулого тижня Зеленський вкотре повторив, що Україна не може прийняти пропозиції США щодо визнання Криму російським. У п'ятницю глава держави наполягав на тому, що ця територія є "власністю українського народу".

Український президент нагадав про Кримську декларацію 2018 року, в якій, зокрема, йдеться про те, що США підтверджують суверенітет України над територіями, захопленими силою, і відкидають спроби РФ анексувати Крим.

"Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Мені здається, що це абсолютно справедлива позиція. Вона законна не тільки з точки зору Конституції України, але й з точки зору міжнародного права", - сказав він під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 25 квітня.

Водночас глава держави визнав, що Україна має "недостатньо зброї, а не людей" для того, щоб повернути контроль над півостровом. При цьому він додав, що у країн світу є інші можливості, щоб допомогти Україні повернути Крим. Серед них він назвав санкції проти Росії.

Втім, вже коментуючи на вихідних перемовини з Трампом у Ватикані, він назвав зустріч з американським лідером "хорошою" та додав, що вони "встигли обговорити багато". Це з урахуванням того, що їх зустріч тривала всього 15 хвилин.

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів", - написав Зеленський.

Зазначимо, позицію України на переговорах окреслили на минулому тижні у Міністерстві закордонних справ. У відомстві заявили, що Київ ніколи:

не визнає жодну частину своєї території як російську;

не погодиться на будь-яке обмеження своїх збройних сил чи обмеження свого ВПК;

не прийме вето на свою участь в альянсах та союзах.

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, коментуючи різного роду "мирні плани", які з'являються у ЗМІ, закликав враховувати офіційну позицію керівництва України, а не "зливи" у медіа.

"Достатньо повідомлень, які окреслюють позицію України. І просимо не реагувати емоційно на різноманітні оці зливи в медіа. Бо ними займається, повірте, хто попало, вибачте, я вам скажу простою мовою, дуже велика частина загалом цих всіх зливів не відповідає дійсності", - зауважив Тихий.

У МЗС пояснюють, що значна частина обговорень залишається непублічною, а погрози США щодо "виходу з переговорів", якщо не буде досягнуто "прогресу" там розглядають через призму "комунікаційної стратегії, щоб прискорити процес".



В Офісі президента Україні натомість звертають увагу, що РФ не припиняє вогонь на фронті і продовжує атакувати Україну "Шахедами". Тому всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню в ОП називають звичайною брехнею.

Центр протидії дезінформації при РНБО тим часом прогнозує найближчим часом активізацію зусиль пропагандистів Кремля, спрямованих на дискредитацію переговорного процесу щодо повного припинення вогню. Головні ворога будуть зосереджені на просуванні тези про нібито "недоговороспроможність України".

Крім того, у ЦПД спрогнозували посилення дезінформаційних операцій ворога, пов’язаних із річницею трагедії в Одесі та святкуванням у РФ 80-річчя з "Дня перемоги".

Росія

Минулого тижня з Кремля все активніше почали лунати заяви про те, що РФ буцімто готова до прямих переговори в з Україною. Однак для цього, як сказав речник глави Кремля Дмитро Пєсков, Київ має "юридично розчистити перешкоди". Він не пояснив, що саме він має на увазі.

Однак, вочевидь, йдеться про скасування заборони РНБО на переговори з Путіним, яку ввів президент Зеленський ще у 2022 році.

Щобільше, в Кремлі почали говорити про готовність Москви розпочати перемовини з українською стороною "без попередніх умов". Як повідомив минулої суботи 26 квітня Пєсков, про це нібито заявив сам Путін під час перемовин зі Стівом Віткоффом. Їх зустріч відбулася у Москві у п'ятницю, 25 квітня.

Примітно, що заява Пєскова пролунала після того, як стало відомо про особисту зустріч Зеленського з президентом США у Ватикані.

Сьогодні ж Кремль вчергове запропонував Києву "зробити якісь дії", щоб почалися переговори із Москвою. Мовляв, Росія "чекає сигналу від України", які саме - Пєсков вкотре не пояснив.

Однак поки речник Кремля повторює заяви про готовність до діалогу без "попередніх умов", у МЗС РФ тим часом навпаки продовжують висувати свої ультиматуми для переговорів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "Запорізька атомна електростанція не буде передана під спільний контроль США та України", а також додав, що Москва "не погодиться на жодні територіальні поступки".

Більше того, російський міністр сказав, що Путін нібито давно "підтримав пропозицію Трампа про 30-денне перемир'я з Україною", але з умовами. Серед вимог прозвучала зупинка постачання зброї Україні і те, що ЗСУ не використають цей час для посилення.

Пізніше Москва, яка публічно намагається зробити вигляд, що готова до перемовин без попередніх умов, показала вкотре, що насправді вона не відступає від своїх ультиматувмів, які по суті вже давно висуває Україні.

Так, в інтерв'ю бразильській газеті O Globo Лавров публічно оголосив умови РФ на переговорах щодо завершення війни проти України. Примітно, що вони також суперечать й і пропозиціям США, щоможе свідчити про серйозні розбіжності між Москвою і Вашингтоном стосовно угоди.

За словами глави МЗС РФ, умови Москви такі:

Київ має відмовитися від вступу до НАТО, закріпивши нейтральний позаблоковий статус.

Крим, так звані "ДНР", "ЛНР", Херсонська та Запорізька області мають бути міжнародно визнані російськими.

Україна повинна скасувати заборону на переговори з РФ.

"Демілітаризація" і "денацифікація" України.

Проти РФ мають бути зняті всі санкції, а також повернуті заморожені активи.

Україна має скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви.

Росія відкидає пропозицію США про передачу контролю над Запорізькою АЕС Вашингтону й Києву.

Нове "перемир'я" Путіна