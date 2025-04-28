Для чого чекати 8 травня? У МЗС відреагували на нове "перемир'я" Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я до "Дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

За словами Сибіги, не потрібно чекати якоїсь дати, щоб оголосити про припинення вогню, якщо Росія дійсно цього хоче.

"Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду", - заявив глава МЗС.

Міністр додав, що Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню, а не лише на кілька днів, як пропонує Кремль.

"І ми постійно пропонуємо це (перемир'я - ред.) - щонайменше на 30 діб", - підкреслив глава МЗС України.