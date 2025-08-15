Чи безпечна їжа з аерогриля? Вся правда про популярний прилад

Аерогриль стає дедалі популярнішим на кухнях українців, але чи справді їжа, приготована в ньому, безпечна для здоров’я? Розкрито всю правду про вплив приладу на здоров'я.

Як готується їжа в аерогрилі

Останні кілька років аерогриль став справжнім хітом серед кухонних гаджетів. Рекламні ролики обіцяють хрустку скоринку без краплі олії, легке схуднення та "здорове смаження".

У магазинах можна знайти десятки моделей - від компактних до гігантських на всю сім’ю. Головна ідея - позбутися жиру під час приготування.

Головний принцип роботи простий:

гаряче повітря (160-220°С) швидко циркулює довкола продуктів

нагрівальний елемент зверху або зверху+знизу створює інтенсивне підрумʼянення

всередині - суха термічна обробка, дуже схожа на конвекційну духовку, але в компактнішому обʼємі

"Іншими словами, це теж смаження - просто без великої кількості олії", - додала експерт.

Чому смаження небезпечне

Дієтолог додала, що сам процес високотемпературної обробки призводить до утворення речовин, повʼязаних із ризиками для здоров'я:

акриламід - особливо у крохмалистих продуктах (картопля, батат, морква)

гетероциклічні аміни (НСА) та поліциклічні ароматичні вуглеводні (РАН) - при приготуванні мʼяса

кінцеві продукти глікації (AGEs) - асоціюються з прискореним старінням та хронічними запаленнями

У ВООЗ радять обмежувати продукти, приготовані при високих температурах, незалежно від кількості олії.

Також у EFSA (Європейське управління з безпеки харчових продуктів) заявляють, що акриламід у харчових продуктах може збільшувати ризик раку. Тому варто уникати пересмажування.

Американська кардіологічна асоціація радить віддавати перевагу тушкуванню, варінню та пару, а смажити лише епізодично.

"Жодна з цих рекомендацій не робить винятку "без олії" - ризики повʼязані саме з методом", - зазначила Дорош..

Мʼясо при високих температурах утворює більше НСА та РАН. Чим довше і темніше підрумʼянення - тим більше сполук.

Овочі зазвичай безпечніші, але крохмалисті (картопля, батат, буряк, морква) при сильному підрумʼяненні також виробляють акриламід. Листові та некрохмалисті овочі (броколі, цвітна капуста, перець, кабачки) приготовані на помірній температурі мають значно менший ризик.

Як уникнути ризику

Дієтолог радить використовувати середні температури (160-180°С) для більшої частини готування, 200-220°С - лише для фінального підрумʼянення.

Не пересмажуйте - коричневий чи чорний колір страви є сигналом зменшити температуру. Маринуйте м'ясо у лимоні, часнику та травах, адже вони знижують утворення НСА.

Використовуйте овочі різних типів, чергуйте способи приготування (пар, тушкування, запікання). Не варто робити аерогриль єдиним способом готування.

"Аерогриль - корисний інструмент, якщо використовувати його з розумом. Так, він допомагає зменшити споживання олії, але не скасовує ризиків, повʼязаних із смаженням як методом", - йдеться у повідомленні.

Баланс і різноманітність у харчуванні важливіші за будь-який "трендовий" девайс.