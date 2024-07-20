Смажена на сковороді чи у фритюрі: яка їжі корисніша для здоров'я

Смажена їжа є улюбленим елементом багатьох кухонь, але методи досягнення бажаного золотистого вигляду можуть бути різними. Два поширених способи смаження - на сковороді та у фритюрі і варто знати, який корисніший.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Різниця між смаження на сковороді та у фритюрі

Смаження на сковороді - це техніка, яка зазвичай виконується на неглибокій сковороді над плитою з невеликою кількістю жиру.

Для цієї техніки розігрійте жир, потім додайте їжу та перевертайте, щоб забезпечити рівномірне приготування.

Смаження у фритюрі - це техніка, яка полягає в повному зануренні їжі в гарячу олію. Поширені в ресторанах електричні фритюрниці - це кухонні прилади, які нагрівають рослинну олію до певної температури.

Але смажити у фритюрі також можна вдома за допомогою будь-якої глибокої каструлі. У будь-якому випадку смаження у фритюрі призводить до отримання продуктів із надзвичайно хрусткою текстурою та швидким часом приготування.

Поширені страви, смажені у фритюрі - це картопля фрі, смажена курка та кільця цибулі.

Смаження на сковороді, як правило, краще підходить для невеликої кількості продуктів, таких як яйця та овочі. Крім того, деякі делікатні продукти, як-от м’яке рибне філе, можуть розвалитися у фритюрниці, тому їх краще смажити на сковороді.

Ще одна перевага смаження на сковороді полягає в тому, що ви маєте більше контролю над результатом, оскільки ви можете легко регулювати температуру та перевертати їжу за потреби.

З іншого боку, смаження у фритюрі дозволяє дуже швидко, рівномірно готувати, і краще підходить для великої кількості їжі. Це також надійніший спосіб зробити їжу надзвичайно хрусткою та однорідною.

Де корисніше смажити

Смаження на сковороді, як правило, вважається кориснішим, ніж смаження у фритюрі, оскільки використовується менше олії.

Найбільш корисними для смаження можна вважати соєву або рапсову олію. Також масла збагачені фітостероли або вітаміном Е, що зменшують шкоду при тепловій обробці. При смаженні найкраще дотримуватися кількох порад: