Чи треба мити сковорідку одразу після смаження: що радять кухарі

Чимало господинь помилково вважають, що миття сковороди одразу після смаження допомагає зберегти її чистою. Проте така звичка може завдати більше шкоди, ніж користі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чого саме не слід робити, якщо хочете зберегти свою сковорідку.

Не мийте сковорідку одразу після смаження

Гарячу сковороду не можна мити холодною водою - це головне правило, яке рятує антипригарне покриття.

Особливо це стосується посуду з антипригарним покриттям, яке вимагає обережного догляду. Різкий перепад температур, агресивні миючі засоби та зберігання їжі у сковороді - усе це скорочує термін її служби.

Різка зміна температури призводить до деформації металу та появи мікротріщин. Такі пошкодження не видно одразу, але з часом їжа починає прилипати й пригоряти.

Тефлон особливо чутливий до температурних шоків, тому важливо дочекатися, поки сковорідка охолоне. Якщо хочеться помити її швидко, використовуйте гарячу воду або просто залийте нею поверхню. Це допоможе розм’якшити жир, не пошкодивши покриття.

Не використовуйте абразиви та агресивні засоби

Тефлонове покриття легко пошкодити, якщо застосовувати жорсткі щітки чи порошки. Мийте сковорідку лише м’якою губкою і рідиною без хлору, лугів чи кислот.

Якщо їжа пригоріла, залийте посуд теплою водою і залиште на деякий час. Потім забруднення легко змиється без зайвих зусиль. Навіть незначні подряпини можуть призвести до руйнування покриття та впливу на якість їжі.

Ніколи не шкрябайте поверхню ножем або металевими предметами. А якщо нагар все одно з’являється - це сигнал, що тефлон уже зіпсований.

Більшість сучасних сковорідок не можна мити у гарячому стані (фото: Freepik.com)

Не використовуйте сковорідку як контейнер для їжі

Зберігати страви в сковорідці - це ще одна розповсюджена, але шкідлива звичка. Харчові кислоти, які виділяються під час зберігання, можуть вступати в реакцію з пошкодженими ділянками покриття.

Це призводить до корозії металу та появи шкідливих речовин. Також не варто ставити холодну сковороду на гарячу конфорку - це ще один температурний шок.

Перед нагріванням завжди додавайте трохи олії або рідини. Порожню сковороду перегрівати не можна, бо покриття зіпсується ще швидше. Дбайливе використання подовжує життя посуду в рази.