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На якій олії можна смажити, а яку додавати до салату

Середа 29 листопада 2023 14:42
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На якій олії можна смажити, а яку додавати до салату На якій олії не можна смажити (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кількість олії на полицях у супермаркетах зараз величезна. І постійно встає вибір - яку олію купити для смаження, а яку додавати в салат. А ще і йдуть постійні суперечки про те, чи можна смажити на оливковій олії.

Найпростіша відповідь про те, на якій олії смажити, а яку додати до салату, дає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео лікаря Марини Шакотько в Instagram.

Як пояснює експерт, існує два види рослинної олії - рафінована та нерафінована.

"Простими словами, рафінована олія - це очищена, а нерафінована - неочищена. У олії присутні не тільки жири, а ще вода, віск, білки та різні пігменти", - пояснює Марина Шакотько.

Вона додає, що всіма улюблена олія Extra Virgin Oil - не підходить для смаження, тому що всі сполуки, від яких вона не очищена, при нагріванні починають виділяти токсичні речовини та навіть канцерогени.

"А рафінована олія - це проста олія, яку від усього очистили. 100% жир. Не варто демонізувати якийсь вид олії та шукати, яка краще. Кожен продукт має своє призначення", - резюмувала лікарка.

Тобто, нерафінована олія підходить для салатів, а для смаження варто використовувати тільки рафіновану олію будь-якого виду.

До речі, раніше ми писали про те, в яких продуктах ховаються насичені жири та скільки їх можна їсти.

А ще розповідали про те, яке магазинне молоко не можна вживати.

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Олія смаження