Безопасна ли еда из аэрогриля? Вся правда о популярном приборе

Пятница 15 августа 2025 15:13
Безопасна ли еда из аэрогриля? Вся правда о популярном приборе Действительно ли безопасна еда, приготовленная в аэрогриле (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул
Эксперт: Ольга Дорош

Аэрогриль становится все более популярным на кухнях украинцев, но действительно ли еда, приготовленная в нем, безопасна для здоровья? Раскрыта вся правда о влиянии прибора на здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.

Как готовится пища в аэрогриле

Последние несколько лет аэрогриль стал настоящим хитом среди кухонных гаджетов. Рекламные ролики обещают хрустящую корочку без капли масла, легкое похудение и "здоровую жарку".

В магазинах можно найти десятки моделей - от компактных до гигантских на всю семью. Главная идея - избавиться от жира во время приготовления.

Главный принцип работы прост:

  • горячий воздух (160-220°С) быстро циркулирует вокруг продуктов
  • нагревательный элемент сверху или сверху+снизу создает интенсивное подрумянивание
  • внутри - сухая термическая обработка, очень похожая на конвекционную духовку, но в более компактном объеме

"Другими словами, это тоже жарка - просто без большого количества масла", - добавила эксперт.

Почему жарка опасна

Диетолог добавила, что сам процесс высокотемпературной обработки приводит к образованию веществ, связанных с рисками для здоровья:

  • акриламид - особенно в крахмалистых продуктах (картофель, батат, морковь)
  • гетероциклические амины (НСА) и полициклические ароматические углеводороды (РАН) - при приготовлении мяса
  • конечные продукты гликации (AGEs) - ассоциируются с ускоренным старением и хроническими воспалениями

Безопасна ли еда из аэрогриля? Вся правда о популярном прибореАэрогриль (фото: wikipedia.org)

В ВОЗ советуют ограничивать продукты, приготовленные при высоких температурах, независимо от количества масла.

Также в EFSA (Европейское управление по безопасности пищевых продуктов) заявляют, что акриламид в пищевых продуктах может увеличивать риск рака. Поэтому стоит избегать пережаривания.

Американская кардиологическая ассоциация советует отдавать предпочтение тушению, варке и пару, а жарить лишь эпизодически.

"Ни одна из этих рекомендаций не делает исключения "без масла" - риски связаны именно с методом", - отметила Дорош.

Мясо при высоких температурах образует больше НСА и РАН. Чем дольше и темнее подрумянивание - тем больше соединений.

Овощи обычно безопаснее, но крахмалистые (картофель, батат, свекла, морковь) при сильном подрумянивании также вырабатывают акриламид. Листовые и некрахмалистые овощи (брокколи, цветная капуста, перец, кабачки) приготовленные на умеренной температуре имеют значительно меньший риск.

Как избежать риска

Диетолог советует использовать средние температуры (160-180°С) для большей части готовки, 200-220°С - только для финального подрумянивания.

Не пережаривайте - коричневый или черный цвет блюда является сигналом уменьшить температуру. Маринуйте мясо в лимоне, чесноке и травах, ведь они снижают образование НСА.

Используйте овощи разных типов, чередуйте способы приготовления (пар, тушение, запекание). Не стоит делать аэрогриль единственным способом приготовления.

"Аэрогриль - полезный инструмент, если использовать его с умом. Да, он помогает уменьшить потребление масла, но не отменяет рисков, связанных с жаркой как методом", - говорится в сообщении.

Баланс и разнообразие в питании важнее любого "трендового" девайса.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Здоровая еда Здоровье
