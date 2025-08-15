Безопасна ли еда из аэрогриля? Вся правда о популярном приборе
Аэрогриль становится все более популярным на кухнях украинцев, но действительно ли еда, приготовленная в нем, безопасна для здоровья? Раскрыта вся правда о влиянии прибора на здоровье.
Как готовится пища в аэрогриле
Последние несколько лет аэрогриль стал настоящим хитом среди кухонных гаджетов. Рекламные ролики обещают хрустящую корочку без капли масла, легкое похудение и "здоровую жарку".
В магазинах можно найти десятки моделей - от компактных до гигантских на всю семью. Главная идея - избавиться от жира во время приготовления.
Главный принцип работы прост:
- горячий воздух (160-220°С) быстро циркулирует вокруг продуктов
- нагревательный элемент сверху или сверху+снизу создает интенсивное подрумянивание
- внутри - сухая термическая обработка, очень похожая на конвекционную духовку, но в более компактном объеме
"Другими словами, это тоже жарка - просто без большого количества масла", - добавила эксперт.
Почему жарка опасна
Диетолог добавила, что сам процесс высокотемпературной обработки приводит к образованию веществ, связанных с рисками для здоровья:
- акриламид - особенно в крахмалистых продуктах (картофель, батат, морковь)
- гетероциклические амины (НСА) и полициклические ароматические углеводороды (РАН) - при приготовлении мяса
- конечные продукты гликации (AGEs) - ассоциируются с ускоренным старением и хроническими воспалениями
Аэрогриль (фото: wikipedia.org)
В ВОЗ советуют ограничивать продукты, приготовленные при высоких температурах, независимо от количества масла.
Также в EFSA (Европейское управление по безопасности пищевых продуктов) заявляют, что акриламид в пищевых продуктах может увеличивать риск рака. Поэтому стоит избегать пережаривания.
Американская кардиологическая ассоциация советует отдавать предпочтение тушению, варке и пару, а жарить лишь эпизодически.
"Ни одна из этих рекомендаций не делает исключения "без масла" - риски связаны именно с методом", - отметила Дорош.
Мясо при высоких температурах образует больше НСА и РАН. Чем дольше и темнее подрумянивание - тем больше соединений.
Овощи обычно безопаснее, но крахмалистые (картофель, батат, свекла, морковь) при сильном подрумянивании также вырабатывают акриламид. Листовые и некрахмалистые овощи (брокколи, цветная капуста, перец, кабачки) приготовленные на умеренной температуре имеют значительно меньший риск.
Как избежать риска
Диетолог советует использовать средние температуры (160-180°С) для большей части готовки, 200-220°С - только для финального подрумянивания.
Не пережаривайте - коричневый или черный цвет блюда является сигналом уменьшить температуру. Маринуйте мясо в лимоне, чесноке и травах, ведь они снижают образование НСА.
Используйте овощи разных типов, чередуйте способы приготовления (пар, тушение, запекание). Не стоит делать аэрогриль единственным способом приготовления.
"Аэрогриль - полезный инструмент, если использовать его с умом. Да, он помогает уменьшить потребление масла, но не отменяет рисков, связанных с жаркой как методом", - говорится в сообщении.
Баланс и разнообразие в питании важнее любого "трендового" девайса.
