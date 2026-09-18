Четвертий за місяць: де в Україні зареєстрували новий землетрус

17 вересня в одній з областей зафіксували підземні поштовхи. Цей землетрус став четвертим в Україні від початку місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
Згідно з даними ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус стався в Самбірському районі Львівської області.
Його було зареєстровано 17 вересня 2026 року - о 01:31:45 за київським часом.
Точні координати джерела підземних поштовхів є такими:
Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували неподалік карпатського села Нижня Яблунька.
Якщо ж подивитись на мапу ширше - подія трапилась відносно недалеко від кордону з Польщею.
Повідомляється, що підземні поштовхи стались на глибині 3 км.
Їх магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 2,0.
"За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", - констатували експерти Головного центру спеціального контролю.
Виходячи з публікацій Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку вересня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:
Фахівці ГЦСК звернулись до всіх громадян із важливим проханням.
"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням (на офіційному сайті установи, - Ред.)", - закликали українців.
Наголошується, що це допоможе "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".
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