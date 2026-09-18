Четвертий за місяць: де в Україні зареєстрували новий землетрус

О котрій годині й де саме стався землетрус

Згідно з даними ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус стався в Самбірському районі Львівської області.

Його було зареєстровано 17 вересня 2026 року - о 01:31:45 за київським часом.

Точні координати джерела підземних поштовхів є такими:

49,12 пн.ш. (широта);

22,99 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого 17 вересня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували неподалік карпатського села Нижня Яблунька.

Джерело землетрусу 17 вересня 2026 року (карта: gcsk.gov.ua)

Якщо ж подивитись на мапу ширше - подія трапилась відносно недалеко від кордону з Польщею.

Місцерозташування джерела землетрусу у Львівській області (карта: gcsk.gov.ua)

Наскільки сильними були підземні поштовхи

Повідомляється, що підземні поштовхи стались на глибині 3 км.

Їх магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 2,0.

"За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", - констатували експерти Головного центру спеціального контролю.

Землетруси в Україні від початку вересня

Виходячи з публікацій Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку вересня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:

1 вересня - з території Чернівецької області (магнітудою 1,3 за шкалою Ріхтера);

- з території Чернівецької області (магнітудою 1,3 за шкалою Ріхтера); 2 вересня - в Надвірнянському районі Івано-Франківської області (магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера);

- в Надвірнянському районі Івано-Франківської області (магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера); 15 вересня - з території Мукачівського району Закарпатської області (магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера);

- з території Мукачівського району Закарпатської області (магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера); 17 вересня - з території Самбірського району Львівської області (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера).

Про що експерти просять українців

Фахівці ГЦСК звернулись до всіх громадян із важливим проханням.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням (на офіційному сайті установи, - Ред.)", - закликали українців.

Наголошується, що це допоможе "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".