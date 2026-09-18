Четвертое за месяц: где в Украине зарегистрировали новое землетрясение

17 сентября в одной из областей зафиксировали подземные толчки. Это землетрясение стало четвертым в Украине с начала месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Согласно данным ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение произошло в Самборском районе Львовской области.
Оно было зарегистрировано 17 сентября 2026 года - в 01:31:45 по киевскому времени.
Точные координаты источника подземных толчков следующие:
Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали неподалеку от карпатского села Нижняя Яблунька.
Если посмотреть на карту шире - событие произошло относительно недалеко от границы с Польшей.
Сообщается, что подземные толчки произошли на глубине 3 км.
Их магнитуда - по шкале Рихтера - составила 2,0.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали эксперты Главного центра специального контроля.
Исходя из публикаций Главного центра специального контроля, в целом с начала сентября 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:
Специалисты ГЦСК обратились ко всем гражданам с важной просьбой.
"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение о ваших ощущениях по ссылке (на официальном сайте учреждения, - Ред.)", - призвали украинцев.
Подчеркивается, что это поможет "в уточнении энергетических параметров землетрясения".
Напомним, ранее мы рассказывали, в каком регионе Украины сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения до 2027 года.
Кроме того, мы объясняли, как землетрясения "добьют" Крымский мост (почему процессы - необратимы).
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