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На Івано-Франківщині стався землетрус

21:32 02.09.2026 Ср
2 хв
Епіцентр зафіксували на глибині шести кілометрів
aimg Сергій Козачук
На Івано-Франківщині стався землетрус Фото: в Україні зафіксували землетрус (Getty Images)
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На Івано-Франківщині у Надвірнянському районі стався землетрус магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Деталі підземних поштовхів

Землетрус зареєстрували 2 вересня 2026 року о 15:00:14.

Його епіцентр знаходився на території Пасічнянської територіальної громади в Надвірнянському районі Івано-Франківської області на глибині 6 км.

Географічні координати джерела поштовхів: 48,56 пн. ш., 24,45 сх. д.

На Івано-Франківщині стався землетрус

Фото: епіцентр землетрусу на Івано-Франківщині (google.com/maps)

За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до невідчутних.

Контекст та попередні випадки

Головний центр спеціального контролю закликає громадян, які могли відчути коливання, залишити повідомлення на офіційному сайті установи.

Це необхідно фахівцям для уточнення енергетичних параметрів підземних поштовх

Сейсмічна активність в Україні

Нагадаємо, сейсмологи регулярно фіксують підземні поштовхи в західних регіонах України. Зазвичай ці землетруси мають невелику магнітуду і належать до класу невідчутних.

Зокрема, раніше підземні поштовхи фіксували в інших областях.

Наприкінці серпня 2026 року на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,7. Епіцентр знаходиться у Рахівській громаді.

У червні 2025 року у Закарпатській області зафіксували два землетруси поспіль. Тоді поштовхи також були невідчутними для місцевих жителів.

У серпні 2023 року сейсмологи зафіксували землетрус на Буковині. Підземний поштовх стався в районі села Балківці Чернівецької області.

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