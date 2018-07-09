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Интервью

В четверг Рада рассмотрит вопрос нацбезопасности и обороны

НовостиПолитика    09.07.2018 - 11:32
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Также в четверг нардепы рассмотрят вопрос ратификаций

В четверг Верховная рада Украины рассмотрит вопрос национальной безопасности и обороны. Об этом во время согласительного совета парламента сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Предложение, чтобы мы начали эту пленарную неделю с тех вопросов, к которым мы не успели дойти в предыдущей четверг. Напомню, что на повестке дня стоял вопрос безопасности и обороны №6697 и затем блок аграрной политики. Хочу отметить, что блок аграрной политики является достаточно объемным, там около 10 вопросов. Комитет составил последовательность. Я предусматриваю, что блок аграрной политики будет занимать завтра большинство дня", - отметил спикер.

"Предварительно мы можем быть готовы в среду начать вопрос по бизнес-омбудсмену", - добавил Парубий.

По его словам, законопроект о бизнес-омбудсмене получил много поправок.

"Мы можем начать в среду, в четверг первым вопросом завершить рассмотрение и принять решение. Я бы хотел, чтобы на комитете фракции предоставили свои рекомендации по этому закону, чтобы у нас была уверенность, что этот законопроект может быть проголосован. В четверг во втором чтении мы можем рассмотреть законопроект о статусе судей в связи с образованием ВАКС. Также на четверг аппарат предлагает рассмотреть несколько вопросов безопасности и обороны", - сообщил Парубий.

Спикер также отметил, что в связи с тем, что эта пленарная неделя является последней в сессии, в четверг также будут рассмотрены ратификации международных соглашений.

Напомним, одним из ключевых вызовов работы Верховной рады Украины восьмого созыва является увеличение так называемого законодательного спама.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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