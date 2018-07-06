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Интервью

В Верховной раде заявили об увеличении "законодательного спама"

НовостиПолитика    06.07.2018 - 21:58
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Раде прослеживается рост количества зарегистрированных законопроектов, которые не успевают рассмотреть

Одним из ключевых вызовов работы Верховной рады Украины восьмого созыва является увеличение так называемого законодательного спама. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель руководителя Секретариата комитета Верховной рады по вопросам Европейской интеграции Богдан Фостик во время конференции "Трансформация парламента".

Он подчеркнул, что в Верховной раде прослеживается рост количества зарегистрированных законопроектов.

"По ключевым вызовам - во-первых, хотелось бы сказать про законодательный спам. Если мы возьмем статистику, то за пятый созыв зарегистрировано около 1600 законопроектов, за седьмой созыв - их около 4 тысяч. А сегодня (во время восьмого созыва ВР, - ред.) зарегистрировано более 6 700 законопроектов", - сказал Фостик.

По его словам, в этом созыве парламента больше всего зарегистрированных законопроектов. Уточнил, что только часть зарегистрированных законопроектов считается "законодательным спамом".

"Это такой термин. Когда генерируется столько законопроектов, что Верховная рада не может их обработать и рассмотреть. Соответственно, часть из них - спам. Понятно, что количество законопроектов нужно уменьшить. Проблема частично заключается в популистских законопроектах", - добавил Фостик.

Напомним, 5 июля Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №6518, которым регламентируется официальная публикация законов Украины и других нормативно-правовых актов.

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Теги публикации: Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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