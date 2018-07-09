У четвер Рада розгляне питання нацбезпеки і оборони

Також у четвер нардепи розглянуть питання ратифікацій

У четвер Верховна рада України розгляне питання національної безпеки і оборони. Про це під час погоджувальної ради парламенту повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пропозиція, щоб ми розпочали цей пленарний тиждень з тих питань, до яких ми не встигли дійти у попередній четвер. Нагадаю, що на порядку денному стояло питання безпеки і оборони № 6697 і потім блок аграрної політики. Хочу наголосити, що блок аграрної політики є досить об’ємним, там близько 10 питань. Комітет склав послідовність. Я передбачаю, що блок аграрної політики займатиме завтра більшість дня", - зазначив спікер.

"Попередньо ми можемо бути готові у середу розпочати питання про бізнес-омбудсмена", - додав Парубій.

За його словами, законопроект про бізнес-омбудсмена отримав багато поправок.

"Ми можемо розпочати в середу, в четвер першим питанням завершити розгляд і прийняти рішення. Я би хотів, щоб на комітеті фракції надали свої рекомендації по цьому закону, щоб у нас була впевненість, що цей законопроект може бути проголосований. У четвер у другому читанні ми можемо розглянути законопроект про статус суддів у зв’язку з утворенням ВАКС. Також на четвер апарат пропонує розглянути кілька питань безпеки і оборони", - повідомив Парубій.

Спікер також наголосив, що у зв’язку з тим, що цей пленарний тиждень є останнім у сесії, у четвер також будуть розглянуті ратифікації міжнародних угод.