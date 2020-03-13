В четверг на Донбассе работала снайперская пара, ранен военный

Иллюстративное фото (facebook.com 93OMBR)

Всего зафиксировано четыре обстрела

В течение прошлых суток, 12 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в именно:

рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Песок – с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил два обстрелы наших позиций, а именно:

неподалеку Зайцево - отмечена работа снайперской пары;

в районе населенного пункта Луганское – из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета.

С началом этих суток российские оккупационные войска с минометаа калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, украинская разведка сообщала, что на Донбасс приехала группа российских снайперов. Как предполагает украинская сторона, оккупационные войска стремятся отомстить ВСУ за потери своих бойцов во время попытки наступления 18 февраля текущего года.

Кроме того, за прошедшие сутки 11 марта на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранения получил один украинский военный.