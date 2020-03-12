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На Донбассе зафиксировали работу снайперов, один военный ранен

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 18:25
На Донбассе зафиксировали работу снайперов, один военный ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики дважды нарушили режим "тишины"

На Донбассе с начала текущих суток, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел в районе Водяного.

Вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" отмечена работа снайперской пары.

"Сегодня, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская разведка сообщала, что на Донбасс приехала группа российских снайперов. Как предполагает украинская сторона, оккупационные войска стремятся отомстить ВСУ за потери своих бойцов во время попытки наступления 18 февраля текущего года.

Кроме того, за прошедшие сутки 11 марта на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранения получил один украинский военный.

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