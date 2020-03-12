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На Донбассе в среду ранен украинский военный

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 07:09
На Донбассе в среду ранен украинский военный
Иллюстративное фото (mil_gov_ua)

За сутки зафиксировано два обстрела

В течение минувших суток 11 марта на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

  • рядом с населенным пунктом Пески - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Гнутового - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации не совершили ни одного обстрела.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В составе операции Объединенных сил есть потери, также ликвидировано несколько боевиков.

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