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У четвер на Донбасі працювала снайперська пара, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 07:11
У четвер на Донбасі працювала снайперська пара, поранений військовий
Ілюстративне фото (facebook.com 93OMBR)

Всього зафіксовано чотири обстріли

Протягом минулої доби, 12 березня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари.
Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в саме:

  • поруч з Водяним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Пісок – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:

  • неподалік Зайцевого - відмічена робота снайперської пари;
  • у районі населеного пункту Луганське – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 10 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберного кулемету.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціям захисників Лебединського. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що на Донбас приїхала група російських снайперів. Як припускає українська сторона, окупаційні війська прагнуть помститися ВСУ за втрати своїх бійців під час спроби наступу 18 лютого поточного року.

Крім того, за минулу добу 11 березня на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. В результаті поранення отримав один український військовий.

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