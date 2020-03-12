На Донбасс заехала группа снайперов из РФ, - разведка

Иллюстративное фото (facebook.com 93OMBR)

Российские снайперы заехали к окраинам Новотошковского и Орехового

На Донбассе к окраинам Новотошковского и Орехового заехала группа снайперов боевиков из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Также украинские военные отмечают постоянные обстрелы своих позиций боевиками с минометов крупного калибра.

"По данным разведки, к окраинам Новотошковского и Орехово, что в Луганской области, заехала группа снайперов, предварительно, из РФ. Кроме того, позиции украинских защитников постоянно обстреливают минометами крупного калибра. Очевидно, что российские оккупанты стремятся отомстить военнослужащим ВСУ по потери своих бойцов, погибших во время боя 18 февраля 2020", - сообщили в ВСУ.

РОСІЙСЬКІ СНАЙПЕРИ АКТИВІЗУВАЛИСЬ БІЛЯ НОВОТОШКІВСЬКОГО РОСІЙСЬКІ СНАЙПЕРИ АКТИВІЗУВАЛИСЬ БІЛЯ НОВОТОШКІВСЬКОГО За даними розвідки, до околиць Новотошківського та Оріхового, що на Луганщині, заїхала група снайперів, попередньо, із РФ. Крім того, позиції українських захисників постійно обстрілюють мінометами великого калібру. Очевидно, що російські окупанти прагнуть помститися військовослужбовцям ЗСУ за втрати своїх бійців, котрі загинули під час бою 18 лютого 2020 року. Військове телебачення України Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Четвер, 12 березня 2020 р.

Отметим, по состоянию на 12:00 четверга, 12 марта, на Донбассе удерживался режим прекращения огня. При этом в среду, 11 марта, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов ранение получил один военный ВСУ.

Также РБК-Украина писало, что ОБСЕ с начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировала более 2,5 тысячи фактов размещения вооружения с нарушением линий отвода и выявила более 14 тысяч единиц вооружения за пределами выделенных мест хранения.