Україна запропонувала Європі напряму фінансувати ЗСУ
Україна запропонувала Європі новий формат підтримки Збройних сил. Пряме фінансування дозволить зробити допомогу більш ефективною і швидкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка.
Міністр фінансів України повідомив, що на зустрічах фінансового блоку G7 у Канаді відбулися насичені переговори з міністрами фінансів кількох країн партнерів, керівництвом МВФ, а також обговорення відновлення та інвестиційного потенціалу України з бізнесом Канади.
Він підкреслив, що сесія G7 пройшла з чіткими сигналами щодо продовження підтримки України.
"Ключова тема, яку піднімали з партнерами - шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік", - повідомив Марченко.
Інтеграції українського військового потенціалу
За даними міністра, наразі триває діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.
"Впевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС - убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід", - пояснив він.
Марченко пояснив, що Україна пропонує:
- участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил,
- інтеграцію української армії в оборонну систему Європи.
"Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО", - зауважив міністр.
За даними Марченка, враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу.
"Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил - дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів", - наголосив він.
Міністр повідомив, що він наголосив, що підтримка України - це інвестиція в стабільність Європи, а посилення обороноздатності - не політичний вибір, а нагальна потреба.
"Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними в майбутньому. Продовжуємо системну роботу з партнерами задля забезпечення справедливого та стійкого миру для України", - підсумував Марченко.
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кошти, що надавали ЄС були направлені на підтримку українського бюджету, а саме покривали соціальні виплати та бюджетні платежі й не могли використовуватися на потреби Сил оборони.
Тим часом на армію були спрямовані усі кошти, які заробляла Україна.
Нагадаємо, що вчора прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ЄС запускає механізм для розвитку спільної оборонної промисловості.
За його словами, завдяки цьому, Україна відкриває нові шанси для участі у ланцюгах постачання й закупівлях.
Детальніше про новий механізм можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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