"Четкий сигнал": в ОБСЕ осудили признание "ЛДНР" и призвали РФ отвести войска
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что во вторник на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ был дан четкий сигнал России с призывом отвести войска. В организации также призвали отменить признание "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмид.
Шмид написала, что присоединилась ко второму на этой неделе специальному заседанию Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Украине.
"России дан четкий сигнал отменить признание ОРДЛО и вывести войска", - подчеркнула Шмид.
На заседании была выражена широкая поддержка работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Как сообщил постпред Польши и председатель Постоянного совета ОБСЕ Адам Халачиньский, в ходе расширенного заседания "государства-участники ОБСЕ выразили солидарность и полную поддержку Украине и призвали Россию отменить решения, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины".
"Грубое нарушение Российской Федерацией международного права, принципов ОБСЕ и минских соглашений осудили более 40 выступавших. Россия и Беларуси поставили под сомнение, казалось бы, очевидные аргументы", - сказал польский постпред.
Напомним, ранее Польша инициировала заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за обострения на Донбассе.
Отметим, что 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.
Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ, участвовать в котором РФ отказалась.
После чего украинский МИД инициировал проведение совместного заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.