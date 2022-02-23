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"Четкий сигнал": в ОБСЕ осудили признание "ЛДНР" и призвали РФ отвести войска

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Среда 23 февраля 2022 04:38
"Четкий сигнал": в ОБСЕ осудили признание "ЛДНР" и призвали РФ отвести войска Фото: в ОБСЕ осудили признание "ЛДНР" (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что во вторник на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ был дан четкий сигнал России с призывом отвести войска. В организации также призвали отменить признание "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмид.

Шмид написала, что присоединилась ко второму на этой неделе специальному заседанию Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Украине.

"России дан четкий сигнал отменить признание ОРДЛО и вывести войска", - подчеркнула Шмид.

На заседании была выражена широкая поддержка работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщил постпред Польши и председатель Постоянного совета ОБСЕ Адам Халачиньский, в ходе расширенного заседания "государства-участники ОБСЕ выразили солидарность и полную поддержку Украине и призвали Россию отменить решения, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Грубое нарушение Российской Федерацией международного права, принципов ОБСЕ и минских соглашений осудили более 40 выступавших. Россия и Беларуси поставили под сомнение, казалось бы, очевидные аргументы", - сказал польский постпред.

Напомним, ранее Польша инициировала заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за обострения на Донбассе.

Отметим, что 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ, участвовать в котором РФ отказалась.

После чего украинский МИД инициировал проведение совместного заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

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