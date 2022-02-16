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После отказа России. Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ

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Киев, Среда 16 февраля 2022 18:18
После отказа России. Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина инициировала проведение совместного заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ после того, как Россия отказалась от встречи по Венскому документу. Заседание должно состояться в течение 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашней встрече в рамках Венского документа. Теперь Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - написал министр.

Кулеба также призвал РФ учесть законную обеспокоенность стран-участниц и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной военной деятельностью вблизи границы Украины.

"Заявлений о выводе войск недостаточно. Нам нужны прозрачность и факты", - заявил он.

Напомним, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ, участвовать в котором РФ отказалась.

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ОБСЕ Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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