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"Чіткий сигнал": в ОБСЄ засудили визнання "ЛДНР" і закликали РФ відвести війська

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Середа 23 лютого 2022 04:38
"Чіткий сигнал": в ОБСЄ засудили визнання "ЛДНР" і закликали РФ відвести війська Фото: в ОБСЄ засудили визнання "ЛДНР" (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід повідомила, що у вівторок на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ був даний чіткий сигнал Росії із закликом відвести війська. В організації також закликали скасувати визнання "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмід.

Шмід написала, що приєдналася до другого на цьому тижні спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні.

"Росії дано чіткий сигнал скасувати визнання ОРДЛО і вивести війська", - підкреслила Шмід.

На засіданні була висловлена широка підтримка роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомив постпред Польщі і голова Постійної ради ОБСЄ Адам Халачіньскій, в ході проведеного розширеного засідання "держави-учасники ОБСЄ висловили солідарність і повну підтримку Україні і закликали Росію скасувати рішення, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України".

"Грубе порушення Російською Федерацією міжнародного права, принципів ОБСЄ та мінських угод засудили понад 40 виступаючих. Росія і Білорусі поставили під сумнів, здавалося б, очевидні аргументи", - сказав польський постпред.

Нагадаємо, раніше Польща ініціювала засідання Постійної ради ОБСЄ через загострення на Донбасі.

Зазначимо, що 11 лютого Україна залучила механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ, брати участь в якому РФ відмовилася.

Після чого український МЗС ініціювало проведення спільного засідання Постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ.

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