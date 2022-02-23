"Чіткий сигнал": в ОБСЄ засудили визнання "ЛДНР" і закликали РФ відвести війська

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід повідомила, що у вівторок на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ був даний чіткий сигнал Росії із закликом відвести війська. В організації також закликали скасувати визнання "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмід.

Шмід написала, що приєдналася до другого на цьому тижні спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні.

"Росії дано чіткий сигнал скасувати визнання ОРДЛО і вивести війська", - підкреслила Шмід.

На засіданні була висловлена широка підтримка роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомив постпред Польщі і голова Постійної ради ОБСЄ Адам Халачіньскій, в ході проведеного розширеного засідання "держави-учасники ОБСЄ висловили солідарність і повну підтримку Україні і закликали Росію скасувати рішення, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України".

"Грубе порушення Російською Федерацією міжнародного права, принципів ОБСЄ та мінських угод засудили понад 40 виступаючих. Росія і Білорусі поставили під сумнів, здавалося б, очевидні аргументи", - сказав польський постпред.