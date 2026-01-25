Чеські волонтери зібрали мільйони доларів на енергетичну допомогу Україні

Енергетична підтримка України

Нагадаємо, 23 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що партнери України оголосили про надання нових пакетів підтримки. Вони включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України.

Крім того, наступного тижня до Києва прибудуть ще дві когенераційні установки з Німеччини, які будуть одночасно виробляти електро- та теплову енергію.

Зазначимо, відновлення енергетики триває не тільки у столиці, а й в інших регіонах. Загалом вже 17 країн надають Україні допомогу з енергетичним обладнанням.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від партнерів більш ніж 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.