Чешские волонтеры собрали миллионы долларов на энергетическую помощь Украине

Энергетическая поддержка Украины

Напомним, 23 января премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что партнеры Украины объявили о предоставлении новых пакетов поддержки. Они включают более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Кроме того, на следующей неделе в Киев прибудут еще две когенерационные установки из Германии, которые будут одновременно производить электро- и тепловую энергию.

Отметим, восстановление энергетики продолжается не только в столице, но и в других регионах. В общем уже 17 стран оказывают Украине помощь с энергетическим оборудованием.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила от партнеров более 50 тонн технической помощи для восстановления энергетики. Грузы поступили из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.