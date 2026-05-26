Чешская "снарядная" инициатива для Украины начала сыпаться

Количество стран, которые финансируют чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, сократилось почти вдвое после возвращения Андрея Бабиша на должность премьер-министра Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам президента Чехии Петра Павела, сейчас инициативу поддерживают только девять стран, хотя в прошлом году их было 18.

"Инициатива все еще действует, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов делают финансовый вклад", - заявил чешский лидер.

Он отметил, что эта программа обеспечивала до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов для Украины, поэтому ее трудно быстро заменить другими механизмами.

Павел добавил, что будущее этой инициативы должно быть среди вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

В издании отметили, что с 2024 года Прага организовала поставки в Украину более 4 млн артиллерийских снарядов крупного калибра.

Однако после возвращения к власти Андрея Бабиша ситуация вокруг инициативы начала меняться. Во время предвыборной кампании он критиковал программу и заявлял, что чешские граждане не должны оплачивать вооружение для Украины.

FT пишет, что именно такая риторика начала вызывать беспокойство среди партнеров Чехии.

По словам одного из западных военных чиновников, "некоторые страны сейчас считают странным платить за то, что даже не имеет должной поддержки со стороны правящих политиков страны-лидера".

Несмотря на это, Германия и часть стран Северной Европы остаются среди участников программы.

Сам Бабиш в комментарии FT заявил, что его правительство вынуждено сосредотачиваться на внутренних проблемах Чехии, в частности на высоких расходах домохозяйств после конфликта с Ираном.

"У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем (боеприпасы - ред.)", - заявил он.

Во время прошлогодней кампании Бабиш также угрожал полностью остановить инициативу, критикуя ее за якобы недостаточную прозрачность и возможную выгоду для чешской оборонной группы CSG.

Именно компания CSG стала главным корпоративным партнером чешского правительства в закупке и восстановлении артиллерийских снарядов в странах вне НАТО для дальнейшей передачи Украине.

Владелец и генеральный директор CSG Михал Стрнад заявил, что после смены власти инициатива фактически оказалась в подвешенном состоянии на несколько месяцев из-за юридических вопросов, которые не устраивали новое правительство.

Впрочем, по его словам, пока рано говорить о провале программы или значительном сокращении поставок для Украины.

Стрнад пояснил, что часть стран-доноров сейчас просто начала закупать боеприпасы напрямую у производителей, минуя чешский механизм.

"(Инициатива - ред.) не мертва, она все еще работает, но немного медленно", - подчеркнул он.

Напомним, чешская инициатива стала одним из ключевых механизмов поставки боеприпасов для Украины во время войны с РФ.