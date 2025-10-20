Червонокнижний птах із Польщі "залітав перекусити" на Одещину: чим особливий маршрут

Червонокнижний кулик-сорока, що вирушив із Польщі до Африки, зробив зупинку в Україні - на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис доктора біологічних наук Івана Русєва .

За даними польських орнітологів із Фундації "Пташині Горизонти", самка кулика-сороки, якій щонайменше десять років, отримала GPS-передавач. Дослідники простежили, як птах за ніч перетнув усю Україну та Молдову, після чого опинився над солоними лагунами на узбережжі Чорного моря.

Науковці жартують, що пташка "вирішила поласувати українською їжею" перед подальшим перельотом. Згодом вона вирушила з Одеської області через Румунію, Болгарію, Туреччину, Грецію, Сицилію, Туніс і Алжир до Марокко. Загальна довжина маршруту склала понад 5000 км.

Як зазначає Русєв, цей випадок демонструє унікальні можливості міграцій птахів і важливість міжнародної співпраці між орнітологами, адже кулик-сорока є рідкісним видом і занесений до Червоної книги України.