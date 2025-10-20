Краснокнижная птица из Польши "залетала перекусить" в Одесскую область: чем особенный маршрут

Краснокнижный кулик-сорока, отправившийся из Польши в Африку, сделал остановку в Украине - на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение доктора биологических наук Ивана Русева .

По данным польских орнитологов из Фонда "Птичьи Горизонты", самка кулика-сороки, которой не менее десяти лет, получила GPS-передатчик. Исследователи проследили, как птица за ночь пересекла всю Украину и Молдову, после чего оказалась над солеными лагунами на побережье Черного моря.

Ученые шутят, что птичка "решила полакомиться украинской едой" перед дальнейшим перелетом. Впоследствии она отправилась из Одесской области через Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Сицилию, Тунис и Алжир в Марокко. Общая длина маршрута составила более 5000 км.

Как отмечает Русев, этот случай демонстрирует уникальные возможности миграций птиц и важность международного сотрудничества между орнитологами, ведь кулик-сорока является редким видом и занесен в Красную книгу Украины.