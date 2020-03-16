В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус

В Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Как сообщается, женщина скончалась в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

"Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта в Киеве подтвердили два первых случая заражения коронавирусом. Таким образом, сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавирус, один из них - летальный.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине было обработано 79 подозрений на коронавирусную инфекцию.

Добавим, что в понедельник, 16 марта, в Украине усилили меры карантина. А 17 числа народные депутаты на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавирусу.